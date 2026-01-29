Jak PPP zmienia polskie miasta? Przewagi, przykłady i możliwości

Kluczowe przewagi PPP

Realizując projekt w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego możesz zyskać m.in.:

Podział ryzyka i zadań: adekwatny do kompetencji podmiotu publicznego i partnera prywatnego. Ryzyka i zadania przejmuje ta strona , która potrafi lepiej nimi zarządzać.

w tradycyjnym modelu często musiałyby być odłożone lub wycofane.

w przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu postępowania, a także wsparcie doradców

w zakresie aspektów prawnych, finansowych i technicznych w procesie wyboru partnera prywatnego.

Różnorodne obszary wykorzystania modelu PPP

Współpraca w modelu PPP sprawdza się z powodzeniem w wielu sektorach. Wśród nich są m.in.:

Infrastruktura transportowa: model ten jest stosowany m.in. przy budowie nowych linii komunikacyjnych, takich jak np. Krakowski Szybki Tramwaj.

Gospodarka odpadami: projekty w tym sektorze są jednymi z największych w formule PPP. Za przykłady mogą służyć miasta: Poznań, Olsztyn i Gdańsk.

Mieszkalnictwo: PPP umożliwia budowę nowych lokali oraz ich utrzymanie bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów początkowych, jak np. w Żorach.

Rewitalizacja: PPP wspiera kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości, tworzenie spójnej zabudowy, poprawę jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej. Świetnym przykładem dla tego sektora jest miasto Gdańsk.

Infrastruktura obronna i bezpieczeństwo: PPP sprawdza się również w sektorach newralgicznych, przykłady obejmują budowę miasteczka wojskowego w Rudnikach, budowę i zarządzanie nowoczesnymi koszarami w Wielkiej Brytanii, czy budowę nowej centrali Ministerstwa Sił Zbrojnych we Francji.

Korzystają duże i mniejsze miasta

Polska może pochwalić się realizacją wielu udanych projektów w modelu PPP. Gdańsk, jako jeden z liderów wykorzystania formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, tchnął nowe życie w kluczowe dla miasta obszary, realizując projekty o łącznej wartości około 1,7 mld zł.

Przykładem jest Port Czystej Energii. To nowoczesny zakład przekształcający odpady komunalne, który funkcjonuje jako elektrociepłownia. Inwestycja umożliwia przetwarzanie odpadów, które stanowią pozostałości po sortowaniu i nie nadają się do recyklingu, na energię elektryczną i ciepło. Dzięki rozbudowanemu systemowi oczyszczalnia spalin, elektrociepłownia utrzymuje poziom emisji aż 200 razy niższy niż dopuszczalny.

Współpraca publiczno-prywatna umożliwiła również kompleksowe zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, tworząc architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę miasta. W zamian za tereny komercyjne (ok. 1,9 ha), partner prywatny zobowiązał się do realizacji celów publicznych, w tym utrzymania i zarządzania mariną oraz budowy ogólnodostępnej kładki pieszej i ciągów komunikacyjnych. Podobna formuła została zastosowana na Dolnym Mieście. W ramach tego projektu partner prywatny zaprojektuje i sfinansuje m.in. modernizację i remont dwóch kilometrów dróg, zagospodarowanie ponad 5,5 hektara terenów zielonych oraz rewaloryzację historycznego budynku dawnej zajezdni tramwajowej.

„Nowy Port 2030+” to najnowszy projekt Gdańska, obejmujący zakwaterowanie około 8 ha, m.in. na zabudowę mieszkaniowo-usługową. Plany obejmują także budowę basenu publicznego, budowę żłobka oraz przekształcenie ulicy Wyzwolenia w bulwar „Zielona Wyzwolenia”.

Z modelu PPP korzystają samorządy w całej Polsce, dlatego z wybrzeża przenieśmy się do Krakowa i kolejnej inwestycji – budowy nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego i poprawienie dostępności komunikacyjnej. Łączna długość odcinka, który połączy dzielnicę Czyżyny z północną dzielnicą Mistrzejowice to ok. 4 526 m.

Mniejsze miasta także korzystają ze współpracy publiczno-prywatnej, czego przykładem jest Mława. Celem inwestycji była budowa nowej oczyszczalni ścieków, zastępując starą, powstałą w latach 80. Partner prywatny zobowiązał się do eksploatacji starej instalacji, z równoczesnym zaprojektowaniem, zbudowaniem i sfinansowaniem nowej. Efektem jest nowoczesna oczyszczalnia i spadek cen za ścieki.

Zrób pierwszy krok!

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to kompleksowy zestaw narzędzi i form wsparcia, z których mogą korzystać samorządy niezależnie od ich wielkości. Sięgnięcie po tę formułę stwarza szansę na odważniejszy rozwój lokalny, przy jednoczesnym podziale zadań, który przekłada się na efektywność prowadzenia projektu. Warto więc korzystać z dostępnych możliwości, aby skutecznie wzmacniać potencjał regionu i tworzyć nowoczesną, dobrze funkcjonującą przestrzeń dla wszystkich.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aktywnie wspiera rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, oferując szeroką ofertę narzędzi i usług, które ułatwiają planowanie, realizację i zarządzanie projektami. MFiPR oferuje doradztwo, pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz przeprowadzeniu postępowania w procesie wyboru partnera prywatnego. Dodatkowo, Ministerstwo umożliwia nieodpłatną weryfikację analiz efektywności projektu lub uzyskanie opinii ministra właściwego do spraw rozwoju odnośnie zasadności zastosowania formuły PPP.

Aby ułatwić zdobywanie wiedzy praktycznej i poznawanie dobrych przykładów, MFiPR organizuje bezpłatne szkolenia, skierowane zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Na stronie internetowej przygotowano również cykl bezpłatnych szkoleń e-learningowych, które zapewniają powszechny dostęp do kompleksowej wiedzy z zakresu PPP, natomiast organizowane konferencje PPP dają możliwość wymiany doświadczeń i poznania najlepszych praktyk.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami przy pomocy formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila na adres ppp@mfipr.gov.pl.